La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Benidorm ha informado que el Camí del Llandero permanecerá cerrado al tráfico de vehículos hasta el viernes, día 27, con motivo de las obras de tranviarización y mejora del entorno que está ejecutando Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la zona. Asimismo, podrían también producirse cortes puntuales en la calle Italia.

El cierre del Camí del Llandero se suma al de la calle Estación por estas mismas obras ya anunciado la pasada semana. La previsión es que ambas se reabran al tráfico a lo largo de la tarde del viernes.

El edil del área, Francis Muñoz, ha pedido disculpas “por las molestias que puedan ocasionar a la ciudadanía estos cortes que son necesarios para el correcto desarrollo de las obras de tranviarización que, una vez terminadas, van a mejorar de forma significativa la movilidad peatonal entre las estaciones del TRAM y la intermodal, y especialmente el tráfico rodado”.

Se recomienda a vecinos, conductores y usuarios del transporte público que tengan en cuenta estas modificaciones a la hora de planificar sus desplazamientos.