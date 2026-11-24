El Ayuntamiento de Villajoyosa transformará tres rotondas de los principales accesos al municipio para mejorar la seguridad vial y la escena urbana. Se trata de la glorieta de acceso al PP-27 (El Torres), al PP-16 (Paradís) y la Cala. Las tres actuaciones contemplan la transformación paisajística y ambiental con la renaturalización de los espacios internos. Las tres actuaciones cuentan con una inversión de más de 200.000 euros.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha firmado este martes el acta de inicio de los trabajos junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, técnicos municipales y de la empresa adjudicataria del proyecto de dos de las rotondas, Emerge Infraestructuras SL. El primer edil explicó que “vamos a llevar a cabo un plan de embellecimiento y de adecuación paisajística de tres de las rotondas de acceso al municipio. Pero no solo se va a renovar la imagen de tres zonas que son una puerta de entrada a Villajoyosa, sino que con estas actuaciones también mejoramos la seguridad vial del entorno”.

Los tres proyectos tienen como objetivo reforzar la seguridad vial además de transformar las glorietas existentes en elementos integrados en la trama urbana a través de transformación paisajística y ambiental.

La rotonda de acceso al PP-16 está situada en la continuidad de la calle Cervantes y da acceso al Paradís. La glorieta, donde está previsto iniciar el grueso de los trabajos a principios de diciembre, cuenta con una superficie aproximada de 1.600 m² y el presupuesto 102.488,83 euros. El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, indicó que “la actuación contempla la adecuación de la rotonda en la que, además, se repondrá el césped artificial existente en el anillo interior elevado, se restaurarán las estructuras metálicas y de hormigón preexistentes. Además, se incorporarán marcos decorativos prefabricados de colores que simularán las conocidas casas del centro histórico, una imagen similar a la que ya existe en otra de las rotondas de acceso al municipio en la zona del Tanatorio comarcal”. También se incluirán 18 proyectores con iluminación nocturna del conjunto y arbolado. En cuanto a esto último, se prevé la implantación de ejemplares de varios tipos de árboles además de arbustos como el romero, la lavanda o adelfas.

La rotonda de acceso al PP-27, en la partida del Torres norte, “contará con un diseño paisajístico en el que el arbolado toma protagonismo”, indicó el edil. Esta glorieta, para la que el grueso de los trabajos está previsto que se inicien la próxima semana, cuenta con una superficie aproximada de 2.100 m² y un presupuesto de 112.945,89 euros.

La intervención paisajística prevista prevé el rasanteo, desmonte y terraplenado con aprovechamiento íntegro de tierras de la excavación para elevar la zona central y salvar la pendiente hacia el barranco; la formación de un muro de escollera de bloques de piedra caliza careada; cubrición mediante malla antihierba y combinación de gravas pétreas de dos colores; red de riego por goteo automatizado; y canalizaciones subterráneas con proyectores de iluminación rasante para destacar el núcleo central.

En cuanto a la vegetación, se complementará la existente de 2 palmeras Washingtonia con una masa arbórea adaptada al clima de Brachychiton populneus, Casuarina cunninghamiana, Tipuana tipu y Grevillea robusta, junto a cordones y masas arbustivas de lavanda (Lavandula angustifolia), romero (Salvia rosmarinus) y adelfas (Nerium oleander).

El proyecto de mejora ambiental, paisajística y de seguridad vial de la rotonda de acceso a La Cala (calle Ponent / Partida La Cala tiene un presupuesto de 13.800 euros. Esta glorieta cuenta con una superficie aproximada de 736 m² y los trabajos, según explicó el concejal del área, “incluirán la limpieza y preparación del terreno, la conservación del arbolado en buen estado, la renovación del césped degradado, la instalación de una red automatizada de riego por goteo y la conexión eléctrica para alumbrado”.

Además, la intervención mantendrá las palmeras datileras actuales e incorporará ejemplares de coco plumoso (palmera pindó) para aportar densidad y configurar un hito visual. Además, se crearán conjuntos ornamentales con Ave del Paraíso y se replantará con gramilla blanca, “priorizando variedades con reducidas necesidades hídricas y alta resistencia a la sequía, la salinidad y las altas temperaturas”, indicó Pedro Ramis.