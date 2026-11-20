La campaña de Bonos Consumo del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi continúa avanzando con un elevado ritmo de participación. Desde su puesta en marcha el pasado lunes 16 de noviembre y hasta media mañana de hoy viernes, se habían vendido bonos por valor de 234.330 euros, con más de 9.000 bonos adquiridos por la ciudadanía. Por otra parte, los establecimientos participantes habían registrado ya canjes por valor de 47.780 euros.

La iniciativa cuenta actualmente con más de 70 establecimientos del municipio adheridos, una oferta variada de comercios, negocios de hostelería y empresas de servicios que permite a la ciudadanía beneficiarse de descuentos del 50% en sus compras, al tiempo que se impulsa la actividad económica local.

Uno de los aspectos destacados de esta primera semana ha sido la jornada de venta presencial organizada hoy en la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi. Desde las 10:00 horas, el punto de atención ha registrado una afluencia constante de vecinos y vecinas, especialmente de personas que encuentran dificultades para realizar este tipo de gestiones a través de internet. La previsión inicial apuntaba a alcanzar los 20.000 euros en bonos vendidos mediante esta modalidad presencial al finalizar la jornada.

José Plaza, concejal del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, ha realizado un balance muy positivo de los primeros cinco días de campaña. “Los datos así lo reflejan, porque ya se han adquirido 235.000 euros en bonos y se han canjeado casi 50.000 euros en los comercios adheridos. A este ritmo estamos seguros de que vamos a cumplir el objetivo de aprovechar toda la subvención e inyectar al comercio local lo máximo posible, que son 631.000 euros”, ha señalado.

Plaza también ha destacado la respuesta ciudadana al punto de venta presencial habilitado en la Casa de Cultura. “La jornada de hoy ha sido todo un éxito. Se ha atendido a un centenar de personas con dificultades en el acceso a internet y se han vendido unos 20.000 euros en bonos. Así es que nos planteamos ahora montar otro día de apoyo de aquí al 15 de diciembre”, ha avanzado.

El edil ha aprovechado para animar a la población a seguir participando en esta iniciativa. “Tenemos alrededor de 75 comercios adheridos, con una oferta muy variada de productos y servicios, que podemos disfrutar con un 50% de descuento. Desde aquí aprovecho para animar a la gente de l’Alfàs a participar en esta campaña y recordar que está abierta hasta el 15 de diciembre”.

La campaña permite adquirir bonos de 10, 20, 50, 100 y 200 euros, abonando únicamente la mitad de su valor. Cada persona puede comprar bonos por un importe máximo de 200 euros, con un desembolso de 100 euros, duplicando así su capacidad de compra en los establecimientos participantes.

La iniciativa cuenta con una subvención de 315.653 euros de la Diputación Provincial de Alicante que, sumada a la aportación de los consumidores, permitirá movilizar un volumen económico de 631.306 euros en el tejido comercial y empresarial del municipio.

Los bonos pueden utilizarse hasta el próximo 15 de diciembre en los negocios adheridos. La compra se realiza a través de la web https://alfasbonosconsumo.es/, donde también se puede consultar el listado de establecimientos participantes y las condiciones de la campaña.

La iniciativa está dirigida a personas empadronadas en l’Alfàs del Pi a fecha de 1 de septiembre de 2026 y nacidas antes del 1 de enero de 2009. Los bonos se emiten en formato digital y pueden gestionarse mediante la aplicación BUYBONO, mostrando su código QR en el momento del pago.

La campaña se desarrolla en colaboración con la Diputación Provincial de Alicante y la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (FACPYME), entidad encargada de su gestión, con el objetivo de fomentar las compras de proximidad y favorecer que la inversión pública revierta directamente en la economía local.