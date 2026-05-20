Callosa d’en Sarrià celebra la 3ª Semana Cultural del CEA con actividades para promover el bienestar y la convivencia de las personas mayores

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, a través de la Concejalía de "Nuestros Mayores", colabora en la organización de la 3ª Semana Cultural del CEA de Callosa, que se celebrará del 25 al 29 de mayo en las instalaciones del Centro de Envejecimiento Activo (CEA) de la localidad.

Durante toda la semana, los asistentes podrán disfrutar de una programación variada que incluye charlas de salud y bienestar, talleres creativos, actividades físicas, conciertos, cursos y una caminata saludable, todas ellas orientadas a fomentar el envejecimiento activo, la convivencia y el cuidado físico y emocional de las personas mayores.

La programación ha sido organizada por el propio CEA de Callosa con la colaboración de la Concejalía de Tercera Edad del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, dentro de las actividades que anualmente se impulsan para favorecer el mantenimiento del cuerpo y la mente de los mayores del municipio.

Amplio programa de actividades

Entre las actividades previstas destacan talleres de yoga, cerámica y arte terapia, charlas sobre salud emocional, prevención de delitos, sueño y ansiedad, además de actividades lúdicas como el torneo de parchís, la rondalla musical y la tradicional caminata por Callosa.

La concejala de Nuestros Mayores, Maribel Ferrándiz, ha destacado la importancia de esta iniciativa señalando que “esta Semana Cultural nace del trabajo y la implicación del propio CEA y desde la Concejalía colaboramos para que nuestros mayores disfruten de un programa de actividades que combina lo lúdico con talleres y charlas fundamentales para su bienestar físico, emocional y social”. La edil también ha querido agradecer “el cariño y la dedicación con la que se ha preparado toda la programación”, animando a los vecinos y vecinas a participar y acompañar a los mayores durante estos días de convivencia.

La Semana Cultural concluirá el viernes 29 de mayo con un acto de clausura y entrega de premios, acompañado de un aperitivo para todos los asistentes. "Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià reafirma su compromiso con las políticas de envejecimiento activo y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores del municipio" concluye Maribel Ferrándiz.

Programación destacada de la 3ª Semana Cultural del CEA de Callosa

-Talleres de yoga, cerámica y arte terapia

-Charlas sobre salud, prevención y bienestar emocional

-Actividades deportivas y taichí

Torneo de parchís y juegos tradicionales

-Caminata saludable por Callosa

-Concierto de la Rondalla del CEA

-Acto de clausura y convivencia final