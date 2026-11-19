Las bicicletas nunca dejan de rodar por la Comunitat Valenciana y este otoño lo van a hacer con más brillo que nunca. Sólo quedan 20 días para que Benidorm acoja la Gala del Ciclismo UCI, un evento que se estrena el próximo miércoles 9 de diciembre, con vocación de celebrarse cada año de aquí en adelante. Las principales estrellas del deporte de la bicicleta pasarán por el Centro Cultural de Benidorm para participar en una velada durante la cual se entregarán los Premios UCI de la Afición para distinguir las actuaciones y ciclistas más destacados de la recién finalizada temporada de carretera.

Las votaciones para que los fans del ciclismo elijan el mejor Logro, Sprinter, Escalador, Promesa y Gregario del año, tanto en categoría masculina como femenina, estarán abiertas hasta el 1 de diciembre en la web https://ucicyclinggala.com/ .

Los ganadores serán desvelados en directo durante la Gala del Ciclismo UCI, que comenzará a las 19:45 y será retransmitida por televisión para toda Europa y a través del canal de Youtube de la UCI para todo el mundo. Antes de la misma, habrá una alfombra roja para que Tadej Pogacar, Paula Blasi y compañía puedan saludar a todos los aficionados que se acerquen en busca de un momento único con sus ídolos.

La Gala del Ciclismo UCI será una de las muchas actividades que convertirán a la Comunitat Valenciana en general y la Costa Blanca en particular en el centro neurálgico del ciclismo durante los próximos meses. Como cada diciembre y enero, la región acogerá las concentraciones de pretemporada de la inmensa mayoría de equipos profesionales, que aprovechan el excelente estado de las carreteras y el magnífico parque hotelero para programar sus primeros entrenamientos. Coincidiendo con la Gala, la Unión Ciclista Internacional (UCI) celebrará en Benidorm el Seminario UCI WorldTour, dos jornadas de trabajo para que equipos, organizadores y federaciones sienten las bases de la próxima temporada. Por último, pero no menos importante, el domingo 17 de enero llegará también a la ciudad la Copa del Mundo UCI - Benidorm Costa Blanca, que cada año congrega más de 15.000 espectadores en los parques de Foietes y El Moralet.

“No es casualidad que la Unión Ciclista Internacional haya decidido que la Gala del Ciclismo UCI sea aquí”, afirma Pascual Momparler, responsable de la organización del evento. “Esta Gala servirá para reforzar la imagen de Benidorm, de la Costa Blanca y de toda la Comunitat Valenciana como destino turístico y deportivo. Además de los beneficios en términos de imagen, éste es un evento con una repercusión inmediata que supondrá un impulso para los hoteles y restaurantes locales en pleno mes de diciembre. También será lujo para los aficionados que podrán ver no solo entrenando por las carreteras de Alicante a todos los mejores ciclistas del mundo, sino que los tendrán al alcance de la mano a la entrada de la Gala donde van a recoger sus premios del año. Esperamos que esta Gala haya venido a la Comunitat Valenciana y a Benidorm para quedarse, y que regrese cada invierno igual que lo hacen los corredores”.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha recordado que “a lo largo de los años, Benidorm ha forjado una sólida relación con el ciclismo internacional, especialmente en los últimos cuatro años, en los que nuestra ciudad ha acogido con orgullo una prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI”. Asimismo, ha recordado que esta Gala del Ciclismo es “el mejor aperitivo para albergar de nuevo esta prueba el próximo 17 de enero pero, también, la antesala de lo que serán los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross de 2031 que también se celebrarán en Benidorm como ya ocurrió en 1992 con los Campeonatos del Mundo de Ciclismo en Ruta de la UCI”.

Para el primer edil, “acoger la Gala del Ciclismo de la UCI supone otro hito importante que refuerza nuestro compromiso con este deporte y consolida aún más a Benidorm como uno de los principales destinos ciclistas del mundo”, por lo que ha dicho que la ciudad “ha de sentirse muy orgullosa”.

Toni Pérez ha finalizado invitando públicamente “a todos los benidormenses a disfrutar de este gran evento, que va a poner una vez más el foco del ciclismo mundial en Benidorm por unos días”.