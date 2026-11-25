Benidorm va a celebrar este sábado, 28 de noviembre, la primera edición de 'La Tendeta de Nadal', una muestra navideña de comercio local que reunirá a once establecimientos de la ciudad en una jornada para visibilizar al comercio de proximidad, artesano, sostenible e implicado con la regeneración y la protección y promoción del entorno. La cita tendrá lugar en la calle Escuelas, en horario de 11.00 a 19.00 horas, y contará con talleres, demostraciones, degustaciones y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

El concejal de Comercio, Javier Jordá, y la gerente de Sóc Matèria, Mireia Hernández, han presentado todos los detalles de esta iniciativa, que nace tras la ‘Pop Up’ de comercio local que se celebró en el Hort de Colón el pasado agosto y que engloba a establecimientos de distintos ámbitos y sectores bajo el nombre de ‘La Tendeta’.

Jordá ha destacado que esta iniciativa “permitirá dar visibilidad a la diversidad y calidad del tejido comercial de Benidorm”, así como al “compromiso” de muchos de sus establecimientos con un modelo de comercio sostenible, cercano y vinculado al territorio, fomentando a su vez “el consumo responsable”. “Se trata de dar visibilidad y poner en valor a estos negocios locales, que día a día mantienen sus puertas abiertas ofreciendo cercanía, buen servicio y un trato personalizado”, ha trasladado el edil, subrayando la importancia de apoyar un comercio comprometido con estos valores “frente a la vorágine de otros modelos actuales” de consumo.

“Queremos mostrar que en Benidorm existe un comercio local comprometido, con negocios que intentan hacer las cosas cada día mejor, que apuestan por la cercanía y por ese buen hacer y trato que creemos tan necesario en los tiempos que corren», ha indicado el responsable de Comercio. Asimismo, ha expresado su confianza en que esta primera muestra se convierta en “un referente para la ciudad”.

Por su parte, Mireia Hernández, gerente de Sóc Matèria y promotora de la iniciativa, ha explicado que 'La Tendeta de Nadal' nace como una jornada de dinamización comercial y encuentro, con propuestas pensadas tanto para los más pequeños como para el público adulto. El objetivo es acercar los establecimientos locales a la ciudadanía a través de una experiencia participativa y diferente, aprovechando también la proximidad de las fiestas navideñas para dar la bienvenida a esta época del año.

La programación incluirá talleres infantiles, degustaciones, demostraciones y distintas actividades, además de una charla vinculada a un proyecto local como es ‘El último llaut de Benidorm’. Hernández ha destacado la ilusión con la que se ha puesto en marcha esta propuesta y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Benidorm y de la Concejalía de Comercio para hacerla posible.

La promotora ha explicado también que la buena acogida de anteriores experiencias, como el citado ‘Pop-Up’ del pasado agosto, ha sido uno de los motivos que ha impulsado esta nueva iniciativa, al comprobar “el interés que despiertan entre el público de Benidorm y de las localidades del entorno este tipo de encuentros, que permiten descubrir y disfrutar del comercio local de una manera diferente”, ha señalado.

En esta primera edición participarán establecimientos de distintos sectores, entre ellos Gallinita Vichy, Lecker Atelier, Té y Sensaciones, La Retora, La Furona, Bebélandia, La Narcisa, Casa Cremà, Mumi&Co, Contalles y Óptica Voramar.

“En Benidorm tenemos un tejido comercial vivo y unos establecimientos que quieren hacer y que hacen las cosas muy bien”, ha añadido Javier Jordá, que ha invitado a la ciudadanía y a personas de otros municipios de la Marina Baixa a “acudir este sábado a la calle Escuelas y conocer y disfrutar de todas las actividades de ‘La Tendeta de Nadal’”. El edil ha finalizado felicitando a Mireia Hernández por esta iniciativa, para acercar a vecinos y visitantes “la riqueza y variedad de los pequeños negocios de la ciudad, en una jornada para disfrutar en familia y con amigos a las puertas de la Navidad”.

Actividades

La jornada contará con una programación que combinará propuestas gastronómicas, culturales y artesanales, todas de carácter gratuito. Entre ellas, habrá degustaciones de tés navideños durante toda la jornada, de 11.00 a 19.00 horas, a cargo de Juan, de Té y Sensaciones.

De 11:00 a 13:00 horas se llevará a cabo un taller de ganchillo navideño en el que los asistentes podrán confeccionar su propia bolita de ganchillo de la mano del club de La Furona. Para participar se requiere un nivel básico de punto de ganchillo y es necesario acudir con material propio (un ganchillo de 2,5 o 3 mm).

De 11:30 a 12:30 habrá cuentacuentos, taller y firma de libros en torno a la obra “L’excursió. Les aventures de Mar”, organizado por la librería Contalles y que contará con la participación de María Dolores Pérez y María Jesús Villén, además de Paula Aznar como intérprete de lengua de signos.

Además, de 12.00 a 13.00 horas se celebrará un maridaje de productos de las comarcas alicantinas, con panes de masa madre de Horno Soyal, aceite de oliva virgen extra Travadell y chocolate Pérez, una propuesta que contará con la participación de Jaume, de La Retora.

De 13:00 a 14:00 horas, se realizará un taller de gastronomía sostenible bajo el título ‘Tu mesa Km 0’, donde Lecker Atelier ofrecerá una sesión práctica sobre cómo diseñar un menú de Navidad sostenible, de proximidad y de temporada sin realizar un gran desembolso.

La programación de actividades incluirá también, de 16.00 a 18.00 horas, un encuentro lúdico en torno al juego 'Benidorm a la vista', en el que los asistentes podrán jugar con sus autores, Marina y Ricardo, de Contalles, y conseguir su ejemplar dedicado por Malagón.

A partir de las 17.00 horas, y hasta las 18.00, tendrán lugar otras dos propuestas: un coloquio sobre el proyecto de l'Últim Llaüt de Benidorm, con Vicent Martínez y Cristian Aguado, acompañado de una demostración de tejido de redes; y el taller infantil 'BioLab Júnior', organizado por Sóc Matèria, en el que los participantes podrán elaborar su propio adorno navideño utilizando biomateriales.