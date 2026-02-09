Benidorm destina otros 16.100 euros en ayudas para apoyar a nuevos autónomos y proyectos emprendedores

Hasta la fecha se han concedido 67 subvenciones de entre 700 y 1.000 euros, y que se suman a los 38.900 euros aprobados en remesas anteriores. El objetivo de estas ayudas es apoyar la creación de nuevas empresas y el despliegue de proyectos emprendedores en la ciudad. Con esta cuarta tanda, la penúltima prevista para esta línea de ayudas anual, se supera ya el número de beneficiarios que se alcanzó el pasado año en esta misma remesa, lo que da muestra del dinamismo de la actividad económica en Benidorm.

En la pasada edición la inversión municipal en estas ayudas alcanzó los 69.600 euros y benefició a un total de 84 autónomos y emprendedores.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la cuarta remesa de esta línea de ayudas, que están impulsadas por la concejalía de Empleo y Desarrollo Local y que como viene siendo habitual en todas y cada una de las remesas, destaca la diversidad de actividades y servicios.

Mónica Gómez, concejala de Empleo y Desarrollo Local, ha recordado que el objetivo de estas subvenciones es “impulsar la promoción económica y la creación de empleo en nuestra ciudad”, bien por medio de los emprendedores que se han establecido en el último año como trabajadores autónomos con domicilio fiscal en Benidorm y estén empadronados en la localidad o bien con personas no empadronadas pero que se hayan dado de alta como autónomos, con domicilio fiscal en la ciudad y hayan tramitado una licencia de apertura en el Ayuntamiento de Benidorm entre el 1 octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, habiendo además iniciado su actividad económica entre estas fechas.