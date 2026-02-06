turismos

El turismo en l’Alfàs del Pi refuerza su impacto económico en 2025

Durante 2025, cerca del 90% de las llegadas corresponden a visitantes extranjeros

Onda Cero Marina Baixa

Alfàs del Pi |

El balance turístico de 2025 pone de manifiesto un refuerzo del impacto económico del turismo en l’Alfàs del Pi, impulsado por el incremento del gasto medio y la estabilidad de los principales mercados internacionales, especialmente durante los meses de verano.

Uno de los datos más relevantes del ejercicio es la evolución del gasto turístico, ya que el precio medio de las reservas ha aumentado cerca de un 9% respecto al año anterior.

El turismo internacional continúa siendo uno de los pilares fundamentales del modelo turístico del municipio. Durante 2025, cerca del 90% de las llegadas corresponden a visitantes extranjeros. Reino Unido, Noruega, Países Bajos y Bélgica concentraron alrededor del 80% del total de turistas internacionales, manteniendo además una presencia estable y continuada a lo largo de todo el año.

