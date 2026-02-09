Avanzan las obras del nuevo aparcamiento disuasorio de Benidorm

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proyecto, financiado al 100% con fondos europeos, tiene un presupuesto de 1,5 millones y albergará 360 plazas

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Las obras del nuevo aparcamiento disuasorio de Benidorm avanzan según los plazos previstos y podrían estar finalizadas el próximo mes de junio. La actuación se desarrolla en la avenida Beniardá y supone la mejora del aparcamiento ya existente, que contará con 360 plazas perfectamente urbanizadas.

El proyecto incluye una red de recogida de aguas pluviales, con la instalación de una malla drenante para evitar la absorción del terreno, así como la preinstalación de infraestructuras en el subsuelo para incorporar en el futuro puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La actuación está financiada al cien por cien con fondos europeos y cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha señalado que el objetivo es mejorar la oferta de estacionamiento público y gratuito en la ciudad.

