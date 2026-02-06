Altea firma los contratos de la segunda fase de 12 edificios del Plan de Barrios por 2,72 millones de euros

El proyecto, financiado con fondos Next Generation, supera los 6 millones de inversión global y avanza con una coordinación especialmente compleja por el número de inmuebles implicados

La primera de las empresas ha sido adjudicataria de 3 lotes, por un importe de 1.791.455€, que incluyen los edificios situados en Avda. Jaume I, 35 -Escalera 1 y Escalera 2-; Metge Adolfo Quiles, 3; Bon Repós, 10 y 12 y Camp Preciós, 19.

Y la segunda empresa ha sido adjudicataria de 2 lotes, por un importe de 926.750 €, que incluyen los edificios situados en Metge Adolfo Quiles, 7, 9 y 11; Avda. Jaume I, 26, 28 y 30.

Esta actuación se enmarca en el programa estatal de rehabilitación de viviendas financiado con fondos europeos Next Generation y supone una inversión global superior a 6 millones de euros.