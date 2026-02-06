Urbanismo

Altea firma los contratos de la segunda fase de 12 edificios del Plan de Barrios por 2,72 millones de euros

Con esta firma se completa los 24 edificios de este Plan, ya que la firma de los primeros 12 se realizó hace dos semanas

El proyecto, financiado con fondos Next Generation, supera los 6 millones de inversión global y avanza con una coordinación especialmente compleja por el número de inmuebles implicados

La primera de las empresas ha sido adjudicataria de 3 lotes, por un importe de 1.791.455€, que incluyen los edificios situados en Avda. Jaume I, 35 -Escalera 1 y Escalera 2-; Metge Adolfo Quiles, 3; Bon Repós, 10 y 12 y Camp Preciós, 19.

Y la segunda empresa ha sido adjudicataria de 2 lotes, por un importe de 926.750 €, que incluyen los edificios situados en Metge Adolfo Quiles, 7, 9 y 11; Avda. Jaume I, 26, 28 y 30.

Esta actuación se enmarca en el programa estatal de rehabilitación de viviendas financiado con fondos europeos Next Generation y supone una inversión global superior a 6 millones de euros.

