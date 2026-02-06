OCIO

Benidorm acoge desde hoy y hasta el 15 de febrero el TapaFest, actividad paralela al Benidorm Fest

Los establecimientos ofrecerán propuestas en formato tapa a un precio de 3,5 euros

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm acoge desde hoy y hasta el 15 de febrero el TapaFest, actividad paralela al Benidorm Fest
Benidorm acoge desde hoy y hasta el 15 de febrero el TapaFest, actividad paralela al Benidorm Fest | Onda Cero Marina Baixa

Es una iniciativa gastronómica impulsada por Abreca y el Ayuntamiento de Benidorm y en la que participan 20 establecimientos de restauración de la ciudad. Los establecimientos ofrecerán propuestas en formato tapa a un precio de 3,5 euros. Como en años anteriores, los comensales podrán valorar las diferentes tapas que prueben, optando con ello al sorteo de una entrada doble para vivir en directo la final del Benidorm Fest 2026.

Los establecimientos participantes en esta cuarta edición de TapaFest son: Arrocería La Marina, Baldo, Bodegón Aurrera, Cervecería L’Abadía, El Linaje de Castilla, La Cava Aragonesa, La Fava, La Juana, La Pinta Beach, Malaspina, Marisquería El Puerto, Mos, Pinocchio Playa, Pintxos Aurrera, Restaurante Esturión, Shija Sabores de Los Balcanes, Taberna Andaluza, Tabernita del Sur y Tapería Aurrerá.

Otra de las actividades paralelas previstas para este fin de semana es una exposición que repasa cinco ediciones del mítico Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Tendrá lugar el sábado a las 12.30 en l’Espai d’Art del Ayuntamiento y se podrá visitar hasta el domingo 15.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer