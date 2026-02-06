Benidorm acoge desde hoy y hasta el 15 de febrero el TapaFest, actividad paralela al Benidorm Fest

Es una iniciativa gastronómica impulsada por Abreca y el Ayuntamiento de Benidorm y en la que participan 20 establecimientos de restauración de la ciudad. Los establecimientos ofrecerán propuestas en formato tapa a un precio de 3,5 euros. Como en años anteriores, los comensales podrán valorar las diferentes tapas que prueben, optando con ello al sorteo de una entrada doble para vivir en directo la final del Benidorm Fest 2026.

Los establecimientos participantes en esta cuarta edición de TapaFest son: Arrocería La Marina, Baldo, Bodegón Aurrera, Cervecería L’Abadía, El Linaje de Castilla, La Cava Aragonesa, La Fava, La Juana, La Pinta Beach, Malaspina, Marisquería El Puerto, Mos, Pinocchio Playa, Pintxos Aurrera, Restaurante Esturión, Shija Sabores de Los Balcanes, Taberna Andaluza, Tabernita del Sur y Tapería Aurrerá.

Otra de las actividades paralelas previstas para este fin de semana es una exposición que repasa cinco ediciones del mítico Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Tendrá lugar el sábado a las 12.30 en l’Espai d’Art del Ayuntamiento y se podrá visitar hasta el domingo 15.