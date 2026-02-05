La Nucía reúne a 300 docentes en las I Jornadas sobre IA en la educación

L’Auditori de La Nucía ha acogido hoy las I Jornadas sobre Inteligencia Artificial y Pensamiento Computacional, bajo el lema “De la Curiositat a la Innovació”, un encuentro que ha reunido a 300 docentes procedentes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana y de todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

El objetivo de estas jornadas es analizar el papel de la inteligencia artificial y el pensamiento computacional en la transformación del ámbito educativo, a través de un programa que incluye ponencias especializadas, una mesa redonda y diversos talleres prácticos.

La inauguración ha contado con la presencia de Jordi Martí, subdirector general de Formación del Profesorado de la Generalitat Valenciana, y Pedro Lloret, teniente de alcalde de La Nucía. Este encuentro está organizado por la Conselleria de Educació, Cultura i Universitats, el CEFIRE de Inteligencia Artificial y Pensamiento Computacional y el Ayuntamiento de La Nucía.