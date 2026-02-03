Medio Ambiente

Finestrat continúa con las actuaciones de prevención de Incendios Forestales

La acción más reciente ha tenido lugar en la proximidad del residencial Sierra Cortina y en la partida Racó Bosuna

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Las tareas se enmarcan en el Plan Local de Prevención de Incendios que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace varios años, con actuaciones que incluyen tanto labores de desbroce como la creación de cortafuegos en diferentes zonas del término municipal. La actuación ha sido subvencionada desde la Diputación de Alicante con un importe que ascendió a 20.000 €. La acción más reciente tuvo lugar en la proximidad de las urbanizaciones como Sierra Cortina.

Otra actuación realizada en estos últimos meses ha sido la apertura de un área cortafuegos apoyada en el "Camino Amanellos - Racó Bosuna". Estos trabajos han incluido la poda y desbroce selectivo de vegetación arbustiva, así como la retirada y eliminación de restos vegetales.

