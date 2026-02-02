Benidorm salda sin incidentes de consideración el reciente episodio de vientos gracias al trabajo preventivo

Benidorm fue el sábado una de las ciudades más afectadas de la comarca por el temporal costero, el Consorcio Provincial de Bomberos ofreció los datos de intervenciones cifrandolas en la ciudad de un total de 34.

Esos episodios de viento en Benidorm han concluido sin embargo sin apenas incidentes de consideración, con escasos daños materiales y sin percance alguno hacia las personas. Todo ello a pesar de que el número de ejemplares de arbolado en vías públicas y parques supera los 30.000. Escuchamos al concejal de Parques y Jardines de Benidorm, José Ramón González de Zarate

Por su parte La Nucía, según el Consorcio Provincial de Bomberos atendieron 6 acciones

Y ya detrás se sitúan Callosa y Villajoyosa con 3 y Altea con 2 servicios atendidos por Bomberos provinciales.