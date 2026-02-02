Temporal

Benidorm salda sin incidentes de consideración el reciente episodio de vientos gracias al trabajo preventivo

Solo dos palmeras y una jacaranda han tenido que ser retiradas de entre los más de 30.000 ejemplares de árboles en vías públicas y parques. Las rachas de viento superaron en ocasiones los 100 km/h

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm fue el sábado una de las ciudades más afectadas de la comarca por el temporal costero, el Consorcio Provincial de Bomberos ofreció los datos de intervenciones cifrandolas en la ciudad de un total de 34.

Esos episodios de viento en Benidorm han concluido sin embargo sin apenas incidentes de consideración, con escasos daños materiales y sin percance alguno hacia las personas. Todo ello a pesar de que el número de ejemplares de arbolado en vías públicas y parques supera los 30.000. Escuchamos al concejal de Parques y Jardines de Benidorm, José Ramón González de Zarate

Por su parte La Nucía, según el Consorcio Provincial de Bomberos atendieron 6 acciones

Y ya detrás se sitúan Callosa y Villajoyosa con 3 y Altea con 2 servicios atendidos por Bomberos provinciales.

