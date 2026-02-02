El Skyfest de Benidorm acogerá el 1 de agosto el festival ‘Oro Viejo’, un tributo a la música de baile y ‘remember’

La programación de eventos del verano en Benidorm va tomando forma con la presentación esta mañana de un nuevo certamen musical que nace con la intención de consolidarse y ser un referente nacional. A las citas ya confirmadas en el Skyfest de Chayanne, el Latin Fest y el Benidorm Urban Summer Festival, hoy se ha conocido la celebración el próximo 1 de agosto del festival ‘Oro Viejo’, un tributo a la música de baile y ‘remember’ que desde hace años se celebra en otras comunidades autónomas como Madrid o Castilla La Mancha y que ahora llega a la Comunidad Valenciana en exclusiva a Benidorm.

El nuevo festival ha sido presentado por el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, el CEO de Skyfest Benidorm, y el promotor de ‘Oro Viejo, José Luis Iravedra. Los tres han coincidido en que se trata de un evento “de referencia musical” que se ha consolidado como “el mayor homenaje a la música de baile y ‘remember’ en nuestro país”. “Hacerlo en Benidorm después de la evolución que ha tenido era el paso lógico” ha afirmado Iravedra. Jesús Carrobles, por su parte, ha dicho que se trata de “una propuesta diferente, muy nuestra, y que se suma al proyecto del Skyfest, que seguirá creciendo”.

Frattini se ha mostrado convencido de que el recinto Skyfest “se posicionará como un referente” y ha expresado el objetivo de que al mismo tiempo sea “amable para turistas y vecinos”. En ese sentido, ha revelado que “el ruido lo tendremos muy controlado”. Para ello, el concejal Jesús Carrobles, ha avanzado que de cara a los eventos que se celebrarán en el Skyfest este verano, “se llevará a cabo una auditoría acústica previa del espacio, con el objetivo de optimizar el comportamiento sonoro del recinto”. Del mismo modo, se instalará un sistema de sonido de última generación con configuración cardioide, junto con paneles acústicos específicos destinados a minimizar la dispersión sonora y evitar posibles afecciones por contaminación acústica en el perímetro del campo.

Este festival, según ha explicado Iravedra, nace de la mano del conocido DJ Nano, “que estará acompañado por más de 20 DJ de música ‘remember’ de España y de artistas y bandas que han marcado una época”. “Sonarán himnos que forman parte de la memoria colectiva de una generación. Será una experiencia emocional que conllevará un gran espectáculo y una producción de primer nivel” ha asegurado el promotor. ‘Oro Viejo’ tendrá varios escenarios para DJs y bandas en directo, “con un planteamiento artístico que permitirá ofrecer una programación amplia y diversa, manteniendo la identidad del certamen y elevando la experiencia del público”.

El concejal de Eventos ha agregado además que la intención del Ayuntamiento es la de situarse a la altura de eventos como los que se celebran en Star Lite o IFEMA en Madrid. “Ese es el salto que queremos dar y el que vamos a lograr dentro de pocos años” ha dicho. Carrobles también ha puesto el acento en “el gran esfuerzo que se está haciendo para minimizar las molestias a los vecinos” y ha incidido en que el horario de los eventos finalizará a las 00.30 horas los días entre semana y a las 2.30 horas los fines de semana. “Benidorm reforzará su posicionamiento como ciudad abierta a grandes eventos culturales y musicales y se consolidará como un destino de referencia en la oferta de experiencias de ocio de calidad” ha finalizado.

En cuanto a la venta de localidades, Iravedra ha adelantado que hoy se abre un prerregistro para quienes quieran asistir y quienes se inscriban podrán conseguir las entradas a un precio más reducido. Este prerregistro se prolongará durante una semana. La venta general de localidades comenzará el martes que viene 10 de febrero, a las 12 del mediodía.

