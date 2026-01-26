El contrato tiene como objeto la ejecución del proyecto de alumbrado público en las murallas de Villajoyosa. Esta actuación responde a la necesidad de gestionar los recursos turísticos del municipio de forma más eficiente y sostenible, con el objetivo de mejorar la imagen de uno de los enclaves más emblemáticos de La Vila Joiosa: las Casas Colgantes en las murallas, junto al río Amadorio, al tiempo que se optimiza el consumo energético municipal.
Villajoyosa licita las obras del proyecto de ejecución del nuevo alumbrado público en las Murallas de la Vila
El plazo previsto para la ejecución de los trabajos será de cuatro semanas, atendiendo a la planificación y sucesión lógica de las distintas fases de la obra