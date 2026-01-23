Municipios de la Marina Baixa reciben importantes reconocimientos turísticos

Durante la feria de FITUR, en estos dos últimos días, varios municipios de nuestra comarca han recibido importantes reconocimientos turísticos. Entre ellos destaca el distintivo de Destino Turístico Inteligente, que fue recogido ayer por el alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, y la edil de Turismo, Rosa Llorca, de manos de la directora de Investigación, Desarrollo e Innovación Turística, María Velasco. Además, Finestrat también ha recibido este distintivo. La alcaldesa, Nati Algado, y la concejala de Turismo, Donna R. Plummer, estuvieron presentes en el acto.

Por su parte, Benidorm refuerza en Fitur su liderazgo turístico con un nuevos reconocimiento y su apuesta por el Turismo Azul

El alcalde, Toni Pérez, ha recibido el premio Veolia ‘Turismo transformador y sostenible’, en la categoría de Municipio Turístico, con el que se valora el trabajo desarrollado por la ciudad en materia medioambiental y de gestión responsable del destino. Además, Benidorm revalida las certificaciones ‘Q’ de Calidad y ‘S’ de Sostenibilidad para sus playas y oficinas de turismo. El municipio mide los hábitos sostenibles de los turistas para poder valorar el impacto ambiental de su actividad. De los cinco parámetros analizados, el reciclaje y la eficiencia en el uso del agua son los dos en los que más se implican los viajeros. El estudio se ha incluido en la Encuesta Turística de Benidorm que realiza la Cátedra Pedro Zaragoza y también permite conocer la percepción que tienen los visitantes de la ciudad. Por otro lado, Benidorm también ha tenido un papel destacado en Fitur en el ámbito del Turismo Azul, participando en una mesa de debate junto al resto de destinos pioneros de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT).