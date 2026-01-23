El proyecto de las nuevas rotondas en La Cala duplicará las plazas de aparcamiento en la avenida del Murtal de Benidorm

La construcción de las tres nuevas rotondas que se están ejecutando en la avenida del Murtal propiciará que casi se duplique el número de plazas de aparcamiento para vehículos existentes en este tramo de la calzada. Esta actuación, que fue la propuesta más votada en los presupuestos participativos, estará finalizada antes de acabar marzo y supondrá una inversión de casi 535.000 euros

Durante el desarrollo de la obra los vehículos pueden seguir circulando en todo momento, si bien la calzada se estrechará a un solo carril por sentido

La intervención incorpora además nuevo arbolado a ambos lados de la avenida y un asfalto que absorbe y reduce el ruido producido por el paso de los vehículos