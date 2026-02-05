Villajoyosa se prepara para el Maror Fest con música y food trucks

La tercera edición del Maror Festival calienta motores. El festival de música que pop rock que se celebrará el fin de semana del 26 y 27 de junio en Villajoyosa ya tiene completo su cartel. Al escenario de la playa de la Antoneta se subirán los artistas y grupos de música

del panorama actual como son MClan, La Fúmiga, El Diluvi, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana, Romàntic Dimoni, Esther, Cactus, Naina y los DJ Jajajers, Plan B y Las Hienas. El evento musical contará además con una zona “gastro”.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha presentado el cartel de la tercera edición del Maror Festival junto al concejal de Juventud, Carlos Soler; Pepe Ten y Rafa Baeza, responsables del festival; y Flora Sempere y Andreu Ferre, componentes del grupo El Diluvi. El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “el Maror Festival es ya una realidad un año más. Como dijimos desde el principio, es un evento musical que se hizo para que se quedara, donde se mezclan estilos de música en valenciano y castellano, y que sirve precisamente para promocionar nuestra cultura y lengua valenciana”. El primer edil apuntó que “estamos consiguiendo año a año que cada vez quiera venir más gente a formar parte de esta familia en la que se ha convertido el Maror Festival”.

Marcos Zaragoza recalcó la apuesta porque este festival “perdure en el tiempo y se consolide año tras año. Y que se convierta en un producto único que se hace en un enclave único, al lado del mar”. El Alcalde lanzó una invitación: “Hay que venir ese par de días, y disfrutar no solo de la música sino de todo lo que ofrece Villajoyosa”.