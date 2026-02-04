2026 arranca para la ocupación hotelera de Benidorm con una ligera corrección a la baja de los datos

La ocupación media se situa en el 64,6%, por debajo del registro del año anterior, en un arranque de ejercicio que mantiene, no obstante, un volumen de actividad notable para plena temporada baja, como señala HOSBEC y que puede ser debido al efecto arrastre del desplazamiento en fechas del BenidormFest que el año pasado fue en el mes de enero mientras que este año se celebra la segunda quincena de febrero.

Aunque con los datos definitivos turísticos de Benidorm ofrecidos por Visit Benidorm, lo cierto es que 2025 fue excepcional y la ciudad es ya una de las estrellas del país superando por primera vez la barrera de los 3 millones de turistas alojados en establecimientos reglados, hoteles, apartamentos, viviendas vacaciones y campings, con un crecimiento comparado del 7,4%.

Escuchamos a Leire Bilbao, gerente de Visit Benidorm

Por procedencias de visitantes siguen siendo España y Reino Unido los dos grandes, pero Portugal e Irlanda siguen aportando turistas a la ciudad o Polonia y Rumania como mercados emergentes. Sin duda Benidorm sigue siendo en el ámbito hotelero líder en 2025 ya que es el segundo destino nacional de sol y playa por detrás de San Bartolomé de Tirajana en Canarias, como señala Leire Bilbao.

La mirada ya está puesta en el siguiente tramo del calendario. Las reservas confirmadas para la primera quincena de febrero alcanzan el 66,4%, una base comercial que anticipa continuidad en la actividad y más con la celebración de San Valentín una cita muy atractiva para los turistas del destino.