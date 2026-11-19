La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado destinar 69.762,89 euros en ayudas para asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro, en el ámbito de los Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad, destinadas a la realización de actividades de carácter terapéutico y/o rehabilitador. Se trata de una convocatoria de ayudas lanzada por la Concejalía de Bienestar Social a la que se han presentado nueve solicitudes y todas ellas han resultado aprobadas.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones han sido AFA, AFEM, Anémona, Apaex, Aparme, Apesobe, Asmibe, Asofibén e Inclúyenos y las cantidades que reciben estas asociaciones oscilan entre los 10.800 euros y los 2.306 en función de la puntuación obtenida en los criterios técnicos evaluados.

Las bases de esta línea de ayudas establecían que la subvención podía alcanzar hasta el 90% del coste del personal que imparte las terapias, con un límite máximo de 12.000 euros por entidad para aquellas actividades iniciadas al menos seis meses antes de publicar las bases y desarrolladas entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. En estas ayudas quedan excluidos los cursos de cocina, manualidades, viajes, manutención, hospedajes, celebración de efemérides o prevención de conductas adictivas. La ayuda, en cualquier caso, es compatible con otras subvenciones públicas o privadas, siempre que la suma no supere el coste real de la actividad.

La concejal de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, ha afirmado que con la aprobación de estas ayudas “seguimos firmes en el compromiso de respaldar de forma directa y real a las asociaciones que sostienen el bienestar de cientos de familias en la ciudad”. Con esta resolución, ha continuado Zaragozí, “se garantiza la continuidad de terapias especializadas y programas de rehabilitación esenciales para mejorar la autonomía y la calidad de vida de nuestros vecinos más vulnerables”.

El hecho de cubrir hasta el 90% del coste de los profesionales que imparten las sesiones supone que las entidades beneficiarias “puedan ver aliviada la carga económica y que centren sus esfuerzos en atender a las personas” ha indicado la edil, que ha puesto en valor que las actividades subvencionadas destacan “por su impacto social, lo que demuestra una vez más la excelencia y el compromiso de estas asociaciones con nuestra ciudad”. “Invertir en estas entidades es invertir en un Benidorm más justo, inclusivo y solidario” ha finalizado Zaragozí.