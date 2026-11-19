El viento va a ser protagonista este jueves en la comarca del Baix Vinalopó. La previsión meteorológica apunta a que va a ser viento de poniente moderado con algunas rachas algo fuertes que podrían superar los 60 kilómetros por hora hacia el mediodía.

El sol se va a ir imponiendo con el paso de las horas y las temperaturas máximas van a descender lo que se incrementaron ayer.

En Elche, Crevillent y Santa Pola se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados.

De cara a los próximos días se espera que las temperaturas continúen en descenso, si bien se mantendrán suaves en las horas centrales.

La próxima semana con altibajos termométricos, pero ya iremos hablando de máximas por debajo de los 20 grados.