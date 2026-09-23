La UMH de Elche e ISABIAL lideran un estudio de vigilancia de pólipos que mejora el proceso de cribado del cáncer colorrectal

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Científicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche y del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), están liderando un ensayo clínico europeo que está centrado en la vigilancia de pólipos, persiguiendo la mejora del proceso de cribado del cáncer colorrectal.

En el estudio se ha realizado seguimiento a 21.000 pacientes con pólipos colorrectales de 52 hospitales de España, Noruega, Polonia, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Austria y Portugal.

Todos los pacientes que participan en el ensayo clínica tienen edades de entre 40 y 74 años y presentan pólipos de riesgo en la zona colorrectal.

Hasta el momento, los resultados obtenidos apuntan a que el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal entre los pacientes con un tumor benigno de alto riesgo o pólipos serrados es menor de lo que se pensaba: el 99 % no ha desarrollado cáncer colorrectal en los cinco años posteriores a la extirpación del pólipo.

En la actualidad, el protocolo de actuación clínica en esos pacientes recomienda repetir en ellos una colonoscopia a los tres años, pero lo resultados del estudio constatan que es factible retrasar la realización de esa prueba diagnóstica de vigilancia hasta los cinco años, con lo que se favorecería un ahorro de recursos sanitarios y una reducción de cargas innecesarias para los pacientes.

Los especialistas confían en que los resultados del ensayo puedan cambiar la práctica clínica al reducir la necesidad de colonoscopias de vigilancia en pacientes de todo el mundo a los que se les hayan extirpado pólipos durante una colonoscopia.