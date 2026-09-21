Científicos del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche identifica el aumento de una proteína en el cerebro y el líquido cefalorraquídeo de personas con alzhéimer

En este Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora este lunes, se ha conocido un nuevo avance científico en torno a esa enfermedad neurodegenerativa realizado por investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, concretamente del laboratorio de Mecanismos moleculares alterados en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que está liderado por el científico ilicitano Javier Sáez Valero.

Los investigadores han constatado la elevada presencia de una proteína concreta (meprin-β ) tanto en el cerebro como en el líquido cefalorraquídeo de personas con alzhéimer.

La presencia de esa proteína aumenta en las fases más avanzadas de la enfermedad, mientras que ese incremento no se observaba en las fases iniciales.

Además, los investigadores han detectado un aumento del ARN mensajero en otro gen (MEP1B), que lleva las instrucciones para producir la proteína identificada en estadios intermedios y avanzados.

Equipo del laboratorio Mecanismos moleculares alterados en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias del IN UMH-CSIC. | UMH

El estudio se ha realizado en un modelo animal de laboratorio compuesto por ratas transgénicas y encontrar ese aumento en el líquido cefalorraquídeo de la proteína identificada plantea ahora preguntas sobre su relación con los cambios que se producen durante la enfermedad y sobre su posible utilidad como indicador de la misma.

La investigación desarrollada en el Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche, que es centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha contado con la participación de investigadores del Centro Médico Universitario de Mainz (Alemania), de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).