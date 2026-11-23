Las temperaturas continúan descendiendo. Las máximas de este lunes van a ser propias del otoño en un día que va a ser soleado y con viento flojo de levante.

La última semana completa del mes de noviembre comienza con una jornada en la que en Elche, Crevillent y Santa Pola van a rondar temperaturas máximas de unos 19 grados centígrados.

Además, los modelos meteorológicos señalan que los próximos días van a seguir descendiendo las temperaturas en días con condiciones meteorológicas bastantes estables, aunque el miércoles apunta a un día ventoso.