Piden hasta seis años de cárcel a exempleados del Elche CF acusados de vender entradas de forma fraudulenta

La Sección Undécima de la Audiencia Provincial va a acoger este martes la celebración de una vista en la que se van a sentar en el banquillo de los acusados nueve personas, entre ellas exempleados del Elche CF como un exjefe de taquillas, a las que se acusa de vender de forma fraudulenta entradas para partidos que el cuadro franjiverde jugaba en casa y quedarse con el dinero procedente de la misma.

El Ministerio Público señala que actuaron de esa manera a la largo de seis años, entre las temporadas de 2007 a 2013. Los procesados se enfrentan a ser condenados a penas de cárcel que oscilan entre los tres años y medio y los seis años por dos presuntos delitos: uno continuado de falsedad en documento mercantil y otro continuado de apropiación indebida.

El Fiscal sostiene que, con la venta fraudulenta de las entradas durante todos esos años, los procesados habrían generado al Elche CF un perjuicio de más de 1,2 millones de euros.

El juicio arrancará este martes a partir de las 09:30 horas en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial y continuará el 20 de octubre.