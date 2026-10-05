Pasa a disposición judicial el autor confeso de un ataque informático a BiciElx

El Ayuntamiento de Elche ha informado este lunes de que ha sido puesto a disposición judicial un hombre que se personó en dependencias de la empresa municipal Pimesa y reconoció ser el autor de un ataque informático contra el sistema del servicio BiciElx (alquiler de bicicletas) perpetrado el pasado día 3 de septiembre.

La mercantil pública denunció al implicado, al tiempo que, según el comunicado público del Ayuntamiento ilicitano “se ofreció a colaborar en el análisis de lo ocurrido, aportando documentación relacionada con el incidente”.

El día en el que tuvo lugar el ataque informático, el equipo de Tecnologías de la Información de Pimesa logró interceptarlo antes de que afectara al funcionamiento del servicio de BiciElx.

El incidente consistió en un ataque desarrollado en distintas fases, mediante comprobaciones manuales y procesos automatizados a través de un agente de Inteligencia Artificial que adaptaba sus acciones en función de los resultados obtenidos.

PIMESA denunció los hechos ante las autoridades competentes y elaboró los informes técnicos necesarios en el marco de las actuaciones abiertas para esclarecer lo sucedido.

Además, desde el primer momento activó los protocolos establecidos y puso el incidente en conocimiento del delegado de Protección de Datos, del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV). El informe recoge igualmente la presentación de una denuncia ante la Policía Nacional.

Objetivo: incrementar la seguridad

Por otro lado, el Ayuntamiento de Elche ha confirmado que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento General de Protección de Datos, PIMESA va a proceder a comunicar la brecha de seguridad a las personas usuarias cuyos datos personales quedaron expuestos.

Asimismo, ha avanzado que la empresa municipal está trabajando en nuevas medidas para reforzar la seguridad de Bicielx. Entre ellas se encuentra la preparación de un nuevo servidor exclusivo para las aplicaciones web corporativas de gestión de servicios, la implantación del doble factor de autenticación y la contratación de una auditoría de seguridad que evalúe las medidas aplicadas.