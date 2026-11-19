El Levante-Elche del próximo lunes en el Ciutat no es un partido más. Se trata de un derbi regional en que habrá más de tres puntos en juego. El Elche abre los puestos de descenso y el Levante marca la zona de permanencia. Un triunfo franjiverde le saca de la zona roja, pero una derrota en Orriols le dejaría bastante tocado.

Los de Martín Anselmi se agarran a sus buenos números a domicilio para intentar salir del bache de las últimas jornadas, con dos derrotas consecutivas. "Es casi como una final", ha admitido este jueves Martim Neto en sala de prensa. "Es casi obligatorio ganar", ha añadido el mediocentro portugués.

El luso ha recordado el choque del pasado curso en el Ciutat, donde los granotas se llevaron los tres puntos con un gol sobre la bocina cuando el Elche acariciaba el empate. "Últimamente estamos haciendo cosas buenas, pero nos está faltando un poquito de suerte", ha asegurado el centrocampista.

Neto fue titular en la última jornada antes del parón, ante el Real Betis de Manuel Pellegrini. Había perdido cierto protagonismo y no terminaba de entrar en los planes de Anselmi, pero las bajas le abrieron la puerta de la titularidad. El portugués ha afirmado que se centra en encontrar su "mejor versión".

"Si estoy aquí es porque tengo calidad y lo he demostrado", ha reivindicado Martim Neto. Además, ha hablado sobre el 'método Anselmi': "Creo que ya ha pasado tiempo suficiente para estar con sus ideas". El jugador franjiverde ha confiado en mejorar la eficacia de cara a gol en los últimos metros.