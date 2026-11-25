El pabellón Sara Marín-María Díez acoge este fin de semana la fase inicial de la Minicopa Endesa que reunirá al futuro del baloncesto español en busca de las seis plazas que dan acceso a la final, que se celebrará del 17 al 21 de febrero de 2027 en Valencia.

Valencia Basket, como anfitrión, y Real Madrid, vigente campeón, ya tienen asegurada su presencia en la fase final de la Minicopa Endesa en la que participarán 16 equipos infantiles, cada uno en representación de un club ACB, para conseguir una de las seis plazas restantes.

Los 16 equipos participantes están repartidos en cuatro grupos. El formato es el mismo de otras ediciones: cada equipo se enfrentará a los otros tres de su grupo. El primer clasificado logrará el pase directo a la fase final, mientras que los segundos tendrán una nueva oportunidad en el Play-In del domingo, donde se decidirán las dos últimas plazas en duelos a partido único.

La competición arrancará el viernes 27 a las 09:00 horas con el Bàsquet Girona-MoraBanc Andorra. Por este torneo han pasado jugadores de la talla de Pau Gasol o Ricky Rubio.

Jorge Pérez, responsable de Desarrollo de la Fundación del Deporte Ilicitano, ha pasado este miércoles por los micrófonos de Onda Cero en la sección 'Sube con Ascensores Serki'.