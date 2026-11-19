Buenas noticias para Martín Anselmi de cara al Levante-Elche. Thomas Lemar estará en la lista de convocados tras superar una lesión que le impidió jugar ante el Real Betis. Este jueves se ha ejercitado con normalidad y parece haber dejado atrás las molestias que sufrió frente al Valencia.

Lemar es pieza clave en el Elche. Llegó al club el último día de mercado, cedido por el Atlético de Madrid, y desde el primer momento demostró su nivel. Las dudas que podía haber con su sacrificio se han disipado y es habitual verle aplicado en tareas defensivas. Además, ya ha visto portería.

Otro jugador que ya se ha dejado ver por el Díez Iborra es Roy Revivo, tras su convocatoria con Israel. Llega fresco, pues apenas ha jugado media hora en la presente 'ventana FIFA'. A Cepeda, tras su periplo con Chile, se le espera este viernes. También estará disponible para el derbi.

La principal duda ahora mismo está con Ali Houary. El canterano sufrió un esguince de tobillo ante el Betis y el tiempo de baja rondaba las dos semanas. Llegaría bastante justo para el choque en el Ciutat. No está descartado, pero no se ha entrenado junto a sus compañeros.

Gonzalo Villar y Buba Sangaré ya superaron sus respectivas molestias que les dejaron fuera de combate ante el Betis.