Juzgan en Elche a seis personas acusadas de tráfico de droga y medicamentos

La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, que tiene sede en Elche, va a ser escenario este miércoles de un juicio en el que seis personas, consideradas integrantes de un grupo especializado en el tráfico de cocaína, medicamentos y productos sanitarios no autorizados, se enfrentan a peticiones por parte de la Fiscalía de hasta 15 años y nueve meses de cárcel.

Los procesados están acusados de actuar desde Elche traficando con ese tipo de productos durante el año 2021.

Todo se destapó a raíz de que en junio de ese año, dos de los encausados acudieran a la vivienda de otro de ellos, donde forcejearon con su pareja, a la que lesionaron, y registraron la casa en busca de sustancias que, supuestamente, tenía en su poder el dueño de la vivienda. Al no encontrar nada, les amenazaron de muerte.

Posteriormente, llamaron a la mujer con la intención de que no denunciaran los hechos.

De ahí que, entre los delitos que se imputa a todos los acusados, estén los de contra la salud pública, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal, lesiones y amenazas.