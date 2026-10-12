El profesorado del IES Gran Alacant de Santa Pola exige adecuar las horas de limpieza contratadas a las dimensiones del centro

La Asamblea de Docentes del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Gran Alacant de Santa Pola ha denunciado públicamente falta de personal de limpieza en el centro “con la incorporación de un nuevo pasillo de aulas sin que se haya producido el correspondiente incremento de las horas destinadas a su mantenimiento”.

Así lo recoge un comunicado emitido por el colectivo de profesorado que explica que “el nuevo aulario ha permanecido durante semanas sin recibir la limpieza necesaria”, lo que supone “una situación que genera preocupación por las condiciones de salubridad e higiene en las que se desarrolla la actividad educativa”.

La nota informativa remitida por la Asamblea de Docentes añade que la “Conselleria de Educación todavía no ha autorizado el aumento de horas de limpieza que requiere el crecimiento del centro, trasladando de facto las consecuencias de esta falta de previsión a las trabajadoras y al conjunto de la comunidad educativa”.

«No se puede ampliar un instituto, aumentar el número de aulas y que el mismo personal, con las mismas horas, se haga cargo de todo”, critica el colectivo de profesores que también apunta que “las necesidades del centro han cambiado, pero los recursos destinados a la limpieza no se han actualizado un mes después del inicio de curso”.

Para la Asamblea de Docente del IES Gran Alacant “la situación no se debe a una falta de compromiso” de las trabajadoras del servicio de limpieza “sino a una carga de trabajo que excede el tiempo disponible para realizar todas las tareas necesarias”. El colectivo reitera que “las trabajadoras de limpieza están haciendo su trabajo en unas condiciones en las que resulta imposible llegar a todo y no se les puede exigir que solucionen con esfuerzo individual un problema que requiere la autorización de más personal y más horas de servicio».

El comunicado concluye que “la limpieza de un centro educativo no es una cuestión secundaria ni meramente estética; las aulas, los pasillos y los espacios comunes deben mantenerse en unas condiciones adecuadas para garantizar la higiene y el bienestar del alumnado, el profesorado y el resto del personal del instituto”.

La Asamblea de Docentes del centro de enseñanza ha confiado en que “la reciente reorganización del servicio autorizada por la empresa” pueda suponer “un pequeño alivio”, a la situación, si bien ha incidido en que “no podemos confundir una redistribución de las tareas con una solución real” porque el centro educativo “sigue “sin contar con el aumento de horas de limpieza necesarias para atender adecuadamente todas las instalaciones del centro”

Por todo, la Asamblea de Docentes del IES Gran Alacant ha exigido a la Conselleria de Educación que “asuma su responsabilidad y agilice los trámites para que se incrementen las horas de limpieza necesarias para adecuar el servicio a las dimensiones y necesidades actuales del instituto”.