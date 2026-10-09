La vivienda, protagonista en el discurso del 9 d’octubre del alcalde de Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha anunciado durante el acto institucional del 9 d’octubre, Día de la Comunitat Valenciana, que se celebra este viernes, el impulso de 1.161 nuevas viviendas del plan ‘Casa Fácil 2’.

Lo ha hecho durante su intervención institucional en el acto de conmemoración del Día de la Comunitat, que ha tenido lugar en el Jardín 9 de Octubre.

Pablo Ruz ha destacado la importancia de ofrecer soluciones al problema de la vivienda y ha puesto en valor la apuesta del gobierno municipal por el desarrollo de los planes ‘Casa Fácil 1' (240 viviendas) y 'Casa Fácil 2', que contempla (1.161 viviendas)

El primer edil ilicitano ha explicado que el área municipal de Urbanismo está trabajando con urgencia en el cambio de uso de seis solares dotacionales para destinarlos a la construcción de vivienda protegida, “con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda para los jóvenes de Elche”.

Ruz ha añadido que a esas actuaciones se suman las 79 viviendas de alquiler asequible en construcción en el edificio Araceli, en la zona de Travalón, y las 141 viviendas contempladas por la Generalitat Valenciana a través del plan 'Vive' (en dos edificios, con 69 y 72 viviendas, proyectados en la calle Abogados de Atocha, en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia.

Además, el alcalde de Elche ha hecho referencia a las cinco viviendas previstas por el Gobierno de España en Elche dentro del plan ‘Casa 47’.

Homenaje a Maximiliano Thous en el Día de la Comunitat Valenciana

En el acto institucional del 9 d’octubre del Ayuntamiento de se ha reivindicado la historia, las tradiciones y las señas de identidad que definen al pueblo valenciano.

Durante el mismo se ha descubierto un monolito dedicado a Maximiliano Thous Orts, quien fuera periodista, escritor y cineasta, autor de la letra del Himno de la Exposición Regional de 1909, composición que se ha convertido en el Himno de la Comunitat Valenciana.

Acto conmemoracion del 9 d'octubre de 2026 en Elche. | Ayuntamiento de Elche

El acto institucional ha incluido la representación de la Embajada, vinculada a las raíces históricas del Reino de Valencia y a la figura del rey Jaume I, así como la participación de miembros de la Asociación de Moros y Cristianos de Elche.

La ceremonia ha concluido con la interpretación del himno nacional.