El Hospital del Vinalopó de Elche implanta el robot Da Vinci Xi tras una inversión de más de dos millones de euros

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha incorporado a su programa de cirugía robótica un nuevo equipamiento dotado del sistema Da Vinci Xi, que es una plataforma que ofrece al cirujano una visión tridimensional y de alta definición del campo operatorio, además de instrumentos articulados que facilitan movimientos precisos durante la intervención.

En los procedimientos en los que se emplea, esas prestaciones permiten realizar abordajes mínimamente invasivos mediante pequeñas incisiones, de muy pocos milímetros.

El nuevo robot va a ser usado en cinco especialidades quirúrgicas del hospital que encabeza el departamento sanitario Elx-Crevillent. Se va a utilizar en intervenciones de Urología, Ginecología, Cirugía General y Digestiva, Cirugía Torácica y Cirugía Plástica.

El nuevo equipo está instalado ya en el hospital: “La incorporación del Da Vinci Xi nos permite dar un paso más y ampliar la cirugía robótica a cinco especialidades; es un proyecto transversal que pone a disposición de nuestros equipos quirúrgicos una tecnología avanzada y abre nuevas posibilidades para determinados procedimientos”, ha destacado el doctor Pedro González, director médico del Hospital Universitario del Vinalopó, que ha explicado que “la implantación será progresiva y estará vinculada a las indicaciones de cada procedimiento y a la formación de nuestros profesionales, con el objetivo de integrar esta tecnología de manera segura y eficiente en nuestra actividad quirúrgica”.

La incorporación del Da Vinci Xi ha supuesto una inversión de más de dos millones de euros, teniendo en cuenta tanto la compra del robot como la adecuación de los espacios quirúrgicos y la formación específica de los profesionales que participan en el programa.