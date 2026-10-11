Comienza en Elche a cimentación de los Baños Árabes localizados junto al Mercado Central

El Ayuntamiento de Elche continúa avanzando en la recuperación y futura musealización de los baños árabes de la plaza Menéndez Pelayo, dentro de la actuación de rehabilitación del Mercado Central y su entorno.

Los trabajos han avanzado ya hacia la fase de cimentación de lo que será la futura estructura que permitirá recuperar y poner en valor ese conjunto arqueológico.

Durante las próximas tres semanas, la maquinaria realizará las excavaciones necesarias para ejecutar la cimentación de los muros que conformarán posteriormente el edificio de los baños árabes. Para ello se ejecutarán micropilotes de 200 milímetros de diámetro que alcanzarán entre nueve y once metros de profundidad, hasta llegar al terreno resistente determinado en el estudio geotécnico.

Esta actuación permite realizar la cimentación de forma poco invasiva sobre los restos arqueológicos existentes, ya que los micropilotes atraviesan los niveles enterrados hasta alcanzar el terreno firme. Una vez finalizada esta fase, el siguiente paso será levantar los muros del edificio y posteriormente colocar las cubiertas.

El diseño de los baños árabes recuperará elementos característicos de este tipo de construcciones. Las salas caliente, templada y fría contarán con cubiertas en forma de bóveda, que imitarán los techos de la época, mientras que el resto de los espacios dispondrá de forjados planos con un lucernario central.

Paralelamente, en el propio Mercado Central también se está avanzando en la rehabilitación del edificio con el inicio de la colocación del vidrio en la cubierta, una actuación que permite seguir dando forma a la nueva imagen del mercado y avanzar en el conjunto de las obras.