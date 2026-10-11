Julia Otero: "Compartir tu enfermedad implica muchas cosas. Créanme, sé de lo que hablo"

Qué alegría mirar el reloj y saber que hay por delante dos días enteros de fiesta. ¡Enhorabuena a los agraciados!

El 11 de octubre es el Coming Out Day, o sea, el Día Internacional para Salir del Armario. Aunque es verdad que es una expresión del mundo LGTBI, se puede aplicar a muchas otras situaciones. Hoy, una persona muy querida por este equipo, y por vosotros los oyentes, ha escogido estos micrófonos para salir del armario. No tiene nada que ver con su vida íntima, sino con su salud.

Para una persona pública, compartir su enfermedad implica muchas cosas; créanme, sé de lo que hablo. Es un punto de inflexión; hay un antes y hay un después. Para él, hoy es el día en que da ese paso. Nunca es fácil tomar esa decisión y nos honra que haya escogido este programa. A las 10:00 de la mañana estará aquí y espero saber estar a la altura, saber crear la atmósfera que necesita.

Muy buenos días, como digo todos los sábados y todos los domingos, a la buena gente.