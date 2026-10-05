La investigadora Rosa María Martínez busca crear nanopartículas con aplicaciones en biomedicina a partir de sal de Villena

Los saleros de Villena van a ser objeto de una investigación en la que se busca desarrollar nanopartículas a partir de residuos de minería que podrían llegar a tener aplicaciones biomédicas como elementos capaces de transportar fármacos que sirvan para atacar tumores.

La investigación va a estar liderada por el grupo de Bioquímica Aplicada de la Universidad de Alicante (UA) que lidera la investigadora Rosa María Martínez, que es de Villena.

El proyecto, que va a contar con la colaboración de empresas de minería del sur de la Penínusla, ha accedido a una subvención del Ministerio de Ciencia de más de 225.000 euros, así como a otra de unos 100.000 euros para la contratación en modalidad predoctoral de otro investigador.

Comenzará su desarrollo de campo en el año 2027, con la recogida de muestras en los tres saleros de Villena, y tendrá una duración de cuatro años.

En la investigación también se va a contar con la colaboración del grupo de Química Analítica de la UA.

Los saleros de Villena cuentan con la particularidad que la salmuera se extrae de pozos profundos con una concentración de sales muy superior a la del agua del mar y sin contaminantes.

Dos de ellos están cerca de la planta de basuras del municipio de la comarca del Alto Vinalopó y el tercero, que es el mejor conservado, se ubica en lo que se conoce localmente como ‘carretera vieja de la Virgen’, que es la vía de salida de Villena hacia Pinoso.

Entre las aplicaciones que puede llegar a tener las nanopartículas que se espera crear hay algunas en el ámbito de la biomedicina, avanzando en líneas de investigación que están abiertas desde hace pocos años y que han demostrado la capacidad de esas partículas microscópicas para convertirse en vehículo de tratamientos diana frente al cáncer, por ejemplo.

Para ello, la idea con la que se parte es la de, tras la obtención de las nanopartículas, depositar el fármaco en la superficie de la misma para, a continuación, inyectar directamente las mismas en la zona en la que está localizado el tumor.