Los hoteles de Elche afrontan el tramo final de este año con buenas perspectivas y de cara a este penúltimo mes confía en que los índices de ocupación hotelera se mantengan en valores parecidos a los del mismo mes del pasado año.

Eso es lo que ha ocurrido en octubre, que se ha cerrado con una ocupación media del 88 %, lo que supone un ligero incremento, por debajo del 1 % (0,2 %), respecto al décimo mes del pasado año. Ha sido el mejor mes de octubre desde que hay registros.

Así se ha destacado hoy desde la Asociación de Empresas Turísticas de Elche que, por otro lado, ha explicado que los precios de las habitaciones también han sido en décimo mes del año superiores a los registrados hace un año.

En este sentido, la tarifa media de los hoteles de Elche se ha cifrado en 91,85 euros, los que significa 2,44 euros más que en octubre de 2025.

Desde AETE se ha incidido en que esa pequeña subida, “no logra mantener la rentabilidad de los establecimientos como consecuencia del entorno inflacionario en el que se mueve la economía y el alza observado en salarios, suministros y servicios”.

Respecto a la procedencia de los clientes que pernoctan en los hoteles de Elche, casi seis de cada diez, han sido viajeros nacionales, al tiempo que entre los extranjeros ha destacado la llegada la ciudad de personas procedentes de Reino Unido (20,9%), seguidos de los llegados de Francia (15,6%), Alemania (9,1%), Italia (8,5%), Países Bajos (8,1%), Bélgica (7,5%), Irlanda (4,9%), Suecia (4,1%) o Polonia (4,0%).