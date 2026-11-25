El Hospital General Universitario de Elche ha acogido la primera reunión Cardio-Neuro de Intervencionismo Cardiaco, que ha sido una jornada ha reunido a especialistas de cardiología y neurología del centro ilicitano y de hospitales de Orihuela y Torrevieja con el objetivo de compartir experiencias clínicas y analizar dos técnicas intervencionistas utilizadas en la prevención del ictus de origen cardíaco.

El encuentro, que ha sido organizado por el equipo del doctor Pedro Morillas, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital General ilicitano, ha puesto el foco en dos técnicas percutáneas mínimamente invasivas, sin cirugía abierta, que permiten actuar sobre estructuras del corazón relacionadas con el riesgo de formación de coágulos o de que estos lleguen al cerebro.

Se han analizado dos estructuras del corazón que, en determinadas circunstancias, pueden estar relacionadas con el riesgo de sufrir un ictus.

Por un lado, se ha abordado el foramen oval permeable, que es una pequeña abertura entre las dos aurículas del corazón presente durante la vida fetal que suele cerrarse tras el parto, pero que permanece abierta en una de cada cuatro personas. En la inmensa mayoría de los casos no produce síntomas ni supone problema alguno, pero en ocasiones permite que un coágulo pase hacia el riego cerebral.

De otro lado, en el encuentro se ha analizado el cierre de la orejuela izquierda, una intervención indicada principalmente en pacientes con fibrilación auricular. En quienes padecen esta arritmia, la sangre tiende a estancarse en esa pequeña cavidad de la aurícula izquierda, lo que favorece la formación de trombos.

Causa del ictus

Uno de los ejes de la reunión ha sido el estudio de la causa del ictus. En este sentido, Almudena Rubio, neuróloga del Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela, ha señalado que “el estudio básico incluye neuroimagen, análisis vascular y monitorización cardiaca durante al menos 24 horas”, añadiendo que “cuando esas pruebas resultan insuficientes es necesario ampliar la búsqueda hacia causas menos frecuentes, como cardiopatías estructurales o arritmias ocultas”.

Por otro lado, la doctora Gloria González, jefa del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario de Elche, ha subrayado que la estrecha coordinación con Cardiología es clave, ya que “muchos de estos ictus tienen su origen en complicaciones del corazón, especialmente cuando se sospecha una fuente embólica no detectada al principio, lo que exige recurrir a técnicas de imagen cardiaca más avanzadas”.