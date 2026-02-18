El fuerte viento no logra frenar a Caravaning Alicante: más de 17.000 visitantes en sus dos fines de semana

La feria Caravaning Alicante ha superado este año los 17.000 visitantes en los dos fines de semana que ha estado en IFA-Fira Alacant. Son cifras que consolidan el crecimiento del certamen y su posición de referencia nacional en el sector del caravaning.

Pese al último fin de semana ventoso en el que se ha desenvuelto la feria, en el que el sábado se vivió con alerta naranja por fuerte viento, la feria ha cerrado con muy buenas cifras de visitante en una edición, la número 33, en la que se ha trasladado al Pabellón I de IFA-Fira Alacant para poder dar respuesta a la ampliación de espacio expositivo demandado por los stands participantes, que en esta ocasión han sido más de 60.

Lidia Cruz, responsable de organización de Caravaning Alicante ha destacado que el balance de la feria constata que "el sector atraviesa un momento de gran auge, impulsado por una demanda que busca la máxima comodidad, independencia y autosuficiencia energética para estancias de larga duración en sus vehículos".

"La dinámica del primer fin de semana auguraba un aumento muy significativo de la cifra de visitantes, aunque el segundo fin de semana, como consecuencia de la alerta por viento declarada en muchos municipios del Levante español, hizo que algunos visitantes no acudieran a la feria por precaución”, ha explicado Lidia Cruz que ha añadido que “la evolución de la feria es evidente", ya que, "si en 2025 dio el salto ocupando parte del segundo pabellón del recinto ferial, en esta edición ha ampliado aún más los metros cuadrados destinados a exposición, respondiendo al incremento de marcas participantes y al interés creciente de visitantes procedentes de distintos puntos del país".

Además, desde la organización del certamen se ha incidido en que, con los resultados obtenidos, Caravaning Alicante ha reafirmado su "estrategia de crecimiento, centrada en atraer más público, generar mayor impacto y fortalecer su papel como punto de encuentro imprescindible para el mundo del caravaning en el arco mediterráneo y en el conjunto del territorio nacional".

Novedad de Caravaning Talks

Una de las novedades de la edición de Caravaning Alicante 2026 ha sido el espacio ‘Caravaning Talks’, diseñado como "punto de encuentro para la presentación de novedades del sector y para el intercambio de experiencias reales".

Allí, creadores de contenido y viajeros expertos han podido compartir vivencias, consejos y tendencias ante un público que ha llenado el área habilitada para cada charla.

La acogida de ese espacio ha superado las expectativas iniciales, convirtiéndose en uno de los focos de mayor interés del programa paralelo de actividades que se ha desplegado en la feria.