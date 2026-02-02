Caravaning Alicante 2026 llega con más espacio, las últimas novedades del sector y ponencias especializadas

Más de 60 expositores, un mayor espacio expositivo y un programa de charlas y ponencias son tres de los pilares con los que un año más arranca este próximo viernes la feria Caravaning Alicante 2026, que se va a celebrar en IFA-Fira Alacant.

Cumple su trigésimo tercera edición, va a quedar instalada en el Pabellón I del recinto ferial y de nuevo va a contar con dos fines de semana. El primero va a ser este próximo, abriendo sus puertas el viernes. El segundo será la semana que viene.

Van a ser dos fines de semana en los que el público encontrará la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y mobil homes, tanto nuevos como de ocasión, así como opciones de alquiler y propuestas pensadas para todos los perfiles de viajeros, desde quienes se inician en este estilo de vida hasta los usuarios más experimentados.

En Caravaning Alicante se van a exhibir los últimos modelos y las principales innovaciones en diseño, tecnología y equipamiento. La feria se va a convertir en una oportunidad única para conocer las soluciones más avanzadas pensadas para viajar con mayor libertad, confort y autonomía, y para comparar en un mismo espacio una oferta amplia y diversa.

Imagen de archivo de una autocaravana en una edición de Caravaning Alicante. | Caravaning Alicante

El certamen va a tener también una zona de accesorios y equipamiento, donde se podrán encontrar desde sistemas energéticos, climatización, electrónica y seguridad, hasta mobiliario, menaje y complementos para personalizar y optimizar cualquier vehículo recreativo.

Un programa de charlas y ponencias especializadas en las que habrá demostraciones de producto, presentaciones de nuevas soluciones energéticas, charlas sobre vida en autocaravana y experiencias de viaje, así como contenidos centrados en energía, conectividad, autonomía y grandes rutas internacionales; una zona de food trucks, y la tradicional concentración de autocaravanas durante el primer fin de semana completan los atractivos de la feria referencia del sector del caravaning.