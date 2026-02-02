Comienza este próximo fin de semana

Caravaning Alicante 2026 llega con más espacio, las últimas novedades del sector y ponencias especializadas

Va a contar con la participación de más de 60 expositores

David Alberola García

Elche |

Imagen de archivo de una edición de Caravaning Alicante en IFA-Fira Alacant.
Imagen de archivo de una edición de Caravaning Alicante en IFA-Fira Alacant. | Caravaning Alicante

Más de 60 expositores, un mayor espacio expositivo y un programa de charlas y ponencias son tres de los pilares con los que un año más arranca este próximo viernes la feria Caravaning Alicante 2026, que se va a celebrar en IFA-Fira Alacant.

Cumple su trigésimo tercera edición, va a quedar instalada en el Pabellón I del recinto ferial y de nuevo va a contar con dos fines de semana. El primero va a ser este próximo, abriendo sus puertas el viernes. El segundo será la semana que viene.

Van a ser dos fines de semana en los que el público encontrará la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y mobil homes, tanto nuevos como de ocasión, así como opciones de alquiler y propuestas pensadas para todos los perfiles de viajeros, desde quienes se inician en este estilo de vida hasta los usuarios más experimentados.

En Caravaning Alicante se van a exhibir los últimos modelos y las principales innovaciones en diseño, tecnología y equipamiento. La feria se va a convertir en una oportunidad única para conocer las soluciones más avanzadas pensadas para viajar con mayor libertad, confort y autonomía, y para comparar en un mismo espacio una oferta amplia y diversa.

Imagen de archivo de una autocaravana en una edición de Caravaning Alicante.
Imagen de archivo de una autocaravana en una edición de Caravaning Alicante. | Caravaning Alicante

El certamen va a tener también una zona de accesorios y equipamiento, donde se podrán encontrar desde sistemas energéticos, climatización, electrónica y seguridad, hasta mobiliario, menaje y complementos para personalizar y optimizar cualquier vehículo recreativo.

Un programa de charlas y ponencias especializadas en las que habrá demostraciones de producto, presentaciones de nuevas soluciones energéticas, charlas sobre vida en autocaravana y experiencias de viaje, así como contenidos centrados en energía, conectividad, autonomía y grandes rutas internacionales; una zona de food trucks, y la tradicional concentración de autocaravanas durante el primer fin de semana completan los atractivos de la feria referencia del sector del caravaning.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer