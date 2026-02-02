El mercadillo Plaza de Barcelona de Elche cambia de ubicación esta semana y se traslada frente al polideportivo El Toscar

El mercadillo de venta no sedentariaPlaza Barcelona se prepara para estrenar esta semana nueva ubicación. Del aparcamiento de Jayton, en la avenida de Novelda, donde se está instalando dos veces a la semana desde el mes de diciembre del año 2014, se va a trasladar al barrio El Toscar, concretamente a la parcela que ocupa también un parking público en la avenida Cortes Valencianas, frente al polideportivo El Toscar.

Allí se están ultimando todos los trabajos encaminados a que eso ocurra desde este próximo sábado, día 7 de febrero.

Los en torno a 140 puestos de venta no sedentaria con los que cuentan el mercadillo van a instalarse a partir de ahora en ese nuevo emplazamiento los dos días a la semana en los que se montan los puntos de venta: los lunes y los sábados.

Como ocurría en la zona de Jayton, la parcela elegida para la nueva ubicación del mercadillo de plaza Barcelona seguirá siendo aparcamiento todos los días, salvo las horas de los lunes y sábados por la mañana cuando se monte el mercadillo, así como las previas a que eso ocurra.

El mercadillo cambia de ubicación como consecuencia del inminente inicio de las obras de construcción del centro cultural que se ha proyectado en la parcela de la antigua fábrica Jayton.

En virtud de lo recogido en el edicto del Ayuntamiento de Elche que hace público la resolución del cambio de ubicación, el nuevo emplazamiento ha sido consensuado con los titulares de los puestos de venta y ha sido propuesto por la Policía Local a tenor de que es “lugar más idóneo, dado que, permite garantizar la seguridad de los comerciantes y vendedores, el parking en superficie localizado entre las calles: Avenida de las Cortes Valencianas y Profesor Enrique Tierno Galván.”