El viento alcanza en las primeras horas de este sábado los 111 kilómetros por hora en la sierra de Crevillent, los 80 en Santa Pola y los 77 en Elche

El viento ya ha superado en la madrugada de este sábado los 100 kilómetros por hora (km/h) en la sierra de Crevillent, los 80 km/h en Gran Alacant de Santa Pola y los 70 en Elche.

Este último día del mes de enero de 2026 se presenta en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó con la previsión meteorológica de viento fuerte y, no en vano, la Agencia Estatal de Meteorología ha activo el aviso naranja (peligro importante) por viento que puede llegar a alcanzar los 90 km/h. Ese nivel de alerta va a estar activado hasta las 12:00 horas, momento en el que, hasta las 18:00 horas, se pasará a aviso amarillo (riesgo bajo) por viento de hasta 80 km/h.

Durante la madrugada, la estación meteorológica de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) ha registrado rachas de viento en la sierra de Crevillent de 111 km/l. Ha sido concretamente en la zona de La Vella, mientras que en el centro de la localidad se ha medido viento de 79 km/h.

La Avamet también ha acreditado durante la pasada madrugada en Gran Alacant de Santa Pola que el viento ha llegado a soplar con una velocidad de 81 km/h.

Por otro lado, el viento ha soplado en Elche en estas primeras horas del sábado con rachas de hasta 77 km/h en el barrio Altabix-Universidad, tal y como ha recogido la estación meteorológica que tiene instalada allí la red ‘Tienpoelche.com’.

Suspensión de actividades

La alerta naranja por viento ha llevado al Ayuntamiento de Elche a decretar durante el tiempo que está activada la misma (en principio hasta las 17:00 horas, según consta en la resolución firmada por el alcalde de la ciudad) la suspensión de las actividades deportivas, culturales y festeras al aire libre, así como el cierre de parques y huertos de palmeras o la cancelación de los mercadillos de plaza Madrid, plaza Barcelona y el de labradores de San Antón. Tampoco se van a poder instalar las terrazas de hostelería.

En Crevillent también permanece cerrado el Parc Nou, que es el espacio público con más arbolado y de mayor tamaño, así como el cementerio municipal, las instalaciones deportivas municipales al aire libre y el área recreativa Parc de Muntanya de Sant Gaietà i la Palaia.

Por su parte, en Santa Pola en Santa Pola también se han cerrado al público los parques y jardines del municipio y las instalaciones deportivas al aire libre.