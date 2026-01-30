SE INAUGURA ESTE VIERNES

La Fundación Salud Infantil invita a mirar la infancia desde otra perspectiva con la exposición 'Entre manos'

La muestra fotográfica visibiliza el trabajo de cooperación que la entidad desarrolla en Senegal y propone una reflexión social a través de la cultura

Felipe Canals

Elche |

La Fundación Salud Infantil inaugura este viernes en Elche la exposición fotográfica “Entre manos”, una propuesta cultural que va más allá de la imagen para invitar a la ciudadanía a mirar con calma y conciencia realidades que a menudo permanecen invisibles.

A través de la fotografía documental del autor Miguel Vizcaíno, la exposición pone imagen al proyecto de cooperación internacional que la Fundación desarrolla en Senegal desde 2018, acompañando a familias con hijas e hijos con alteraciones en su desarrollo.

La exposición podrá visitarse en la Sala de Exposición de la Antigua Capilla de la Orden Tercera Franciscana. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 15 de febrero.

