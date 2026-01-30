Bambo Diaby se despide del Elche por unos meses: "Celebraré desde casa cada victoria"

Bambo Diaby jugará en el Granada, a las órdenes de 'Pacheta', cedido por el Elche. Se trata de una operación de préstamo simple, por lo que en junio deberá regresar a la disciplina franjiverde. La falta de minutos en Primera con Sarabia ha facilitado su marcha al cuadro nazarí.

Diaby es un jugador muy querido en Elche. El club ilicitano le firmó en agosto de 2024 procedente del fútbol británico. El curso pasado, en Segunda, fue importante para Sarabia. Las molestias de pubis le lastraron en la recta final de temporada, donde apenas pudo ayudar sobre el césped.

Bambo se ha despedido del Elche por unos meses y ha dejado claro que seguirá pendiente del equipo de Sarabia: "Celebraré desde casa cada victoria como un franjiverde más, que es lo que soy". El defensa, en una emotiva carta, recuerda que "no es un adiós, sino un hasta luego".

El nuevo zaguero del Granada agradece el apoyo a la afición del Martínez Valero y se muestra convencido de que el cuadro ilicitano logrará el objetivo de la salvación. "Vosotros, aficionados, los que lleváis toda una vida animando en el Martínez Valero, sabéis mejor que nadie de dónde venimos y que estamos en el camino correcto", apostilla.

Diaby tiene contrato con el Elche hasta 2027. Este curso ha participado en seis encuentros, cuatro de Liga y dos de Copa del Rey. Su última aparición con la camiseta franjiverde fue hace diez días, ante el Sevilla en el Martínez Valero.