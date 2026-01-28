El Eldense gana la batalla por Hugo Alba y ya tiene al deseado '9'

El Eldense ha cerrado la cesión del delantero Hugo Alba. Llega a préstamo desde el OFK Belgrado de Serbia y jugará con la camiseta azulgrana hasta el próximo mes de junio. El atacante nacido en Petrer tiene 19 años y se formó en las categorías inferiores del FCBarcelona. Ocupa ficha sub-23 y apunta a la convocatoria ante el Algeciras.

El club del Nuevo Pepico Amat ha ganado la batalla por Hugo Alba. El punta contaba con el interés de otros equipos de Primera RFEF y en Segunda también se habían movido para sondear una posible cesión. La decisión del futbolista, que vuelve a casa, ha pesado para que acabe en el Eldense.

Un delantero era la prioridad de los azulgranas en el mercado invernal. Dioni ya tiene competencia. Hugo Alba es un '9' diferente, con visión de juego y una gran capacidad para asociarse. Esta temporada en Serbia ha disputado catorce encuentros entre Liga y Copa. Ha anotado un tanto.

Hugo Alba despuntó en la cantera del FC Barcelona. El curso pasado, en el Juvenil División de Honor del cuadro culé, jugó la Youth League como capitán. En verano se enroló en las filas del OFK Belgrado, firmando un contrato importante hasta junio de 2028.

El fichaje del delantero ha llegado a menos de una semana para el cierre del mercado. En el Nuevo Pepico Amat aún se trabaja para intentar la incorporación de un extremo. Rodri Val es el favorito. De hecho, el Eldense es el mejor posicionado. Sin embargo, el exceso de fichas sénior hace imposible por ahora acometer el fichaje. Se necesita liberar licencias de jugadores mayores de 23 años.