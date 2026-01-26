El Eldense saca dos tercios de los puntos en disputa desde la llegada de Claudio Barragán

El Eldense suma y sigue. La jornada ha sido redonda para los intereses azulgranas. Tras la victoria ante el Teruel de Vicente Parras, el cuadro de Elda se asienta en la tercera plaza y le recorta dos puntos al liderato. El Sabadell está a seis puntos y visitará el Nuevo Pepico Amat en dos semanas. El campeonato no es imposible.

Desde la llegada de Claudio Barragán, el Eldense ha sumado dos tercios de los puntos en disputa. De los 36 puntos en el casillero azulgrana, 26 han llegado con el preparador de Manises en el banquillo. El Eldense, junto al Sabadell, es el equipo más en forma del grupo. Hace dos meses de su última derrota en Liga, ante el Antequera.

Ni la falta de refuerzos ha impedido que el Eldense siga sacando los encuentros adelante. Ahora llega un tramo de competición complicado. Este próximo fin de semana hay que visitar a un Algeciras al alza que se ha metido en playoff. Después llegará la visita del líder a Elda.

El choque ante el Teruel fue uno de los mejores de la temporada del Eldense. Apenas inquietaron la meta de Ramón Vila y en la segunda parte se abrió la lata para conseguir el triunfo. Ya en el primer acto pudo llegar el primer gol, pero la falta de puntería en metros finales y la gran actuación del portero del Teruel lo evitaron.

El Nuevo Pepico Amat reconoció el esfuerzo de sus jugadores en una semana extraña tras el fichaje de Óscar Vega. La plantilla se mantiene al margen del mercado. Queda una semana y el objetivo es cerrar la cesión de Hugo Alba para el ataque. El fichaje del extremo queda a expensas de las bajas que se puedan producir, puesto que ya se excede el número de licencias sénior.