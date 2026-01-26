Muere en Elche el abogado y exconcejal del PSOE Antonio Martínez Camacho

Elche ha amanecido este lunes con la triste noticia del fallecimiento del conocido letrado Antonio Martínez Camacho, que ha sumido en el luto a los ámbitos de la abogacía, la política y la cultura.

Antonio Martínez Camacho ha fallecido a los 66 años de edad. Fue presidente de la Real Orden de la Dama de Elche, asesor de la Gestora de Festejos Populares y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche entre los años 1987 y 1991, periodo en el que ejerció como responsable de las áreas de Deportes, Juventudes y Asuntos Jurídicos.

La Capilla ardiente ha quedado instalada en la Sala 5 del Tanatorio de L’Aljub de Elche y el funeral tendrá lugar mañana martes a las 11:00 horas en la basílica de Santa María.