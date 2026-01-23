El Eldense espera la decisión de Hugo Alba

El Eldense busca un '9' desde el inicio del mercado de fichajes para completar una demarcación en la que Claudio Barragán solo cuenta con Dioni Villalba. El club azulgrana tiene como objetivo a Hugo Alba y la cesión del delantero de 19 años está cerca. El periodista Ángel García (Cazurreando) avanzaba el interés y el posible desenlace de la operación.

Pertenece al Beograd de Serbia. Fichó el pasado verano tras formarse en la cantera del FC Barcelona. En Serbia, ha participado en 14 encuentros entre Liga y Copa. Ha anotado un gol. En Elda esperan la decisión del punta.

Hugo Alba ha despertado el interés de clubes de Primera Federación. También algún Segunda le ha pretendido en las últimas semanas. El Eldense es ahora el mejor posicionado para hacerse con sus servicios. En la entidad del Nuevo Pepico Amat consideran que sería un salto de calidad para la plantilla.

Al ser menor de 23 años, no habría tantos inconvenientes a la hora de inscribirle. El Eldense está limitado con las fichas sénior tras el fichaje de Óscar Vega. Un delantero es prioritario para el conjunto de Barragán y Hugo Alba es la opción que esperan vea la luz en las oficinas del Nuevo Pepico Amat.

Al margen del delantero, el Eldense tiene una opción para el extremo bastante encarrilada. Su llegada queda a expensas de poder liberar fichas en las últimas semanas de mercado. En capítulo de salidas, Pablo Valencia podría abandonar Elda ante la falta de oportunidades. Núñez es otro de los señalados, pero su salida no está nada claro que se vaya a producir.