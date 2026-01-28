El ilicitano Francis Mojica descubre nueva enzima con aplicaciones revolucionarias en edición genética

El científico ilicitano Francis Martínez Mojica, microbiólogo de Elche, que lidera el grupo de investigación de Microbiología Molecular de la Universidad de Alicante (UA), ha identificado una nueva enzima con prometedoras propiedades para las herramientas de edición genética CRISPR-Cas.

Denominada AlCas12a, esa proteína representa un avance significativo en el campo de la biotecnología, la biomedicina y la agroalimentación. Presenta características como que es muy flexible y con una doble actividad de “corte” de ADN, aspectos que facilitan abordar un número mayor de secuencias diana y aumentar las posibilidades de éxito de las técnicas de edición genética.

La proteína Ha sido descubierta en aguas residuales, es más pequeña, versátil y precisa que las utilizadas hasta el momento en las tecnologías CRISPR-Cas: “Todas sus características, junto a su tamaño compacto, convierten a AlCas12a en una revolución para su uso en terapias génicas, investigación biomédica y aplicaciones agrícolas”, ha destacado Francis Martínez Mojica.

En la investigación que ha dado lugar a ese relevante hallazgo también han participado los investigadores Ignacio Baquedano, Javier Espinosa, Noemí Marco y Riccardo Rosselli.

Los científicos explican que el hallazgo “supone un paso en la edición genética de alta precisión en plantas y animales, en la detección rápida de patógenos, en el desarrollo de bacterias resistentes a virus o en la producción de agentes antibacterianos de nueva generación como alternativa a los antibióticos tradicionales”.

Una de las particularidades transformadoras de la proteína AlCas12a es su doble capacidad de corte del ADN: cis y trans. La primera puede actuar de forma dirigida, como unas “tijeras moleculares” programadas para reconocer una secuencia concreta del genoma, es decir, cortar un fragmento de ADN en un punto exacto para modificarlo o sustituirlo.

En segundo lugar, el corte en trans puede degradar material genético de cadena sencilla de forma inespecífica. “Esta función ayuda a detectar la presencia de virus o bacterias y abre el camino a desarrollar pruebas de diagnóstico más rápidas y sensibles”, apunta el microbiólogo de la UA.

Por otro lado, los investigadores han descubierto que AlCas12a puede actuar incluso sin guía de ARN, algo inusual en este tipo de enzimas, y que permite atacar el genoma invasor sin necesidad de reconocer una secuencia concreta.